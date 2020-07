Offiziell bestätigt: Der FC Bayern verpflichtet Leroy Sané

Der FC Bayern bestätigt die Verpflichtung von Leroy Sané offiziell.

Der 24-jährige Flügelstürmer wechselt Medienberichten zufolge für 50 Mio. Euro (plus Boni) zum deutschen Rekordmeister, wo er einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. Leroy Sané hätte eigentlich bereits im Vorjahr an die Säbener Strasse stossen sollen, eine Kreuzbandverletzung verhinderte den Transfer aber in letzter Minute. Nun ist es soweit.

Sané, der die Vorbereitung für die kommende Saison bereits in der kommenden Woche beginnt, ist überzeugt vom Wechsel: “Der FC Bayern ist ein sehr grosser Verein und hat große Ziele – und diese Ziele passen auch zu mir. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft zu trainieren. Hansi Flick kenne ich noch aus der U21-Nationalmannschaft, wir hatten da eine sehr gute Beziehung. Ich möchte mit dem FC Bayern so viele Titel wie möglich gewinnen, und ganz oben steht dabei die Champions League.”

“Wir sind glücklich, dass wir Leroy Sané beim FC Bayern willkommen heissen können. Er ist ein hervorragender Spieler, der seine Qualitäten in den vergangenen Jahren nachhaltig unter Beweis gestellt hat, insbesondere in der Nationalmannschaft. Unser Ziel ist es, die besten deutschen Spieler beim FC Bayern zu versammeln und die Verpflichtung von Leroy unterstreicht diesen Weg. Ich möchte Hasan Salihamidžić für die erfolgreiche Umsetzung des Transfers ein großes Kompliment aussprechen”, sagt Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zum geglückten Deal.

psc 3 Juli, 2020 09:15