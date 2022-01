Reagiert Bayern nun? Nagelsmann: “Grosser Fan von Wintertransfers”

Mit Julian Nagelsmann kündigt der Cheftrainer des FC Bayern an, dass die Münchner auf dem Transfermarkt durchaus doch aktiv werden könnten.

Ursprünglich waren beim FC Bayern im Winter keine Neuzugänge vorgesehen. Da Alphonso Davies aufgrund einer Herzmuskelentzündung länger ausfällt und auch Leon Goretzka ob seiner Hüftproblemen noch zum Pausieren gezwungen ist, könnte der deutsche Rekordmeister doch reagieren.

“Ich denke immer über Transfers nach”, gestand Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr). “Das ist Teil meines Jobs.”

Der Coach der Münchner erklärte: “Ich bin immer ein grosser Fan von Wintertransfers gewesen. Das bringt noch einmal frischen Wind in die Mannschaft und die Spieler haben länger Zeit sich vorzubereiten. Aber der Winter ist auch immer kompliziert und teuer. Wir werden über die Dinge diskutieren.” Laut dem 34-Jährigen “muss es aber auch einen wirtschaftlich sinnvollen Rahmen geben. An der Säbener Strasse sprudelt ja auch keine Ölquelle”, so der Übungsleiter.

adk 14 Januar, 2022 13:18