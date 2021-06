Real & Barça stören den FC Bayern bei den Plänen mit Leon Goretzka

Die Vertragsverlängerung mit Leon Goretzka geniesst beim FC Bayern höchste Priorität. Gestört wird die sportliche Führung der Münchner bei ihren Bemühungen jetzt von Real Madrid und dem FC Barcelona.

Die beiden spanischen Topklubs melden laut “Sport 1” Interesse am deutschen Nationalspieler an. Dies wiederum treibt indirekt auch den Lohn des Offensivspielers in die Höhe: Goretzka weiss sehr genau um seinen Wert und hat sich bezüglich Salär mit dem FC Bayern bislang nicht gefunden. Auch Premier League-Klubs beschäftigen sich offenbar schon seit längerem mit ihm.

Dennoch bleibt man im Lager der Bayern vorerst noch gelassen. Goretzka soll nämlich einen Verbleib beim Serienmeister nach wie vor bevorzugen. Auf einen Durchbruch hofft man von Klubseite her nach der Europameisterschaft. Der Druck steigt jedenfalls: In einem Jahr könnte der 26-Jährige ablösefrei wechseln. Einen zweiten “Fall Alaba” will man an der Säbener Strasse unbedingt verhindern.

psc 23 Juni, 2021 15:43