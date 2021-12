Robert Lewandowski macht Ansage zu seiner Zukunftsplanung

Robert Lewandowski durfte sich am Montag an den Global Soccer Awards in Dubai gleich zwei Trophäen abholen, darunter eine als bester Torschütze des Jahres. Im Rahmen der Gala-Veranstaltung sprach der Bayern-Torjäger auch über seine Zukunftsplanung.

Auch wenn der Pole mit 33 Jahren inzwischen in einem durchaus fortgeschrittenen Stadium seiner Karriere angelangt ist, denkt er noch lange nicht ans Aufhören. “Für mich kommt es nicht darauf an, wie alt du bist. In meinem Alter machen sich einige Fussballer schon Gedanken darüber, wie sie ihre Karriere beenden werden. Ich denke aber, dass ich noch weitere Schritte gehen und mich immer noch steigern kann.” Lewandowski arbeitet nach eigener Aussage bereits “seit Jahren” daran, “dass ich mental und physisch auf dem höchsten Level bleibe”.

Der Angreifer hat nach wie vor grossen Spass am Spiel, was denn auch seine Hauptmotivation fürs Weitermachen ist: “Ich liebe den Fussball und will, dass ich so lange wie möglich spielen kann und das auf dem höchsten Niveau. Die grosse Herausforderung für alle Profifussballer bleibt, auf mentaler und physischer Ebene mit der Intensität zurechtzukommen.”

Einen konkreten Zeitpunkt für das Karriereende kennt Lewandowski noch nicht. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2023. Die Münchner wollen im kommenden Frühling Gespräche für eine Verlängerung aufnehmen.

psc 28 Dezember, 2021 09:36