Die Lewandowski-Entscheidung beim FC Bayern ist gefallen

Die Würfel in der Causa Robert Lewandowski sind offenbar gefallen: Der polnische Torjäger wird seinen im Juni 2023 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern.

Dies hat der Angreifer den Klubverantwortlichen laut “Bild” in der vergangenen Woche mitgeteilt. Somit könnte die Partie gegen den VfL Wolfsburg am Samstag bereits das letzte Spiel des 33-jährigen Polen im Dress des deutschen Rekordmeisters sein. Lewandowski strebt nämlich einen Abgang in diesem Sommer an. Dies wäre für die Münchner zwar ein herber sportlicher Verlust, immerhin könnte der Klub so aber noch eine Ablöse im Bereich von wohl 30 bis 40 Mio. Euro kassieren. Der FC Barcelona buhlt weiterhin intensiv um den Topstürmer.

Im Gegensatz zu vor ein paar Wochen soll ein Lewandowski-Verkauf an der Säbener Strasse inzwischen nicht mehr ausgeschlossen sein, zumal ein Umbruch spätestens in einem Jahr ohnehin ansteht, wenn der Angreifer nicht verlängert.

psc 12 Mai, 2022 18:54