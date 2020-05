Rummenigge macht klare Ansage zu Manuel Neuer

Beim FC Bayern ist man zuversichtlich, dass Stammkeeper und Kapitän Manuel Neuer seinen Vertrag zeitnah verlängert.

Zuletzt gab es diesbezüglich durchaus etwas Unruhe: Der 34-jährige Routinier wandte sich via Medien an die Öffentlichkeit und forderte vom Verein in erster Linie Wertschätzung ein. Bei weiteren Gesprächen mit Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Neu-Vorstand Oliver Kahn scheint Manuel Neuer diese erhalten zu haben.

Rummenigge sagte jedenfalls vor der Partie gegen Union Berlin im Interview mit “Sky”, dass er zuversichtlich sei, dass der Goalie einen neuen Vertrag unterzeichnet. “Ich bin vorsichtig optimistisch, dass Manuel zeitnah das Angebot des FC Bayern annimmt”, so der Bayern-Verantwortliche. Und weiter: “Manuel Neuer weiss, was er am FC Bayern hat und der FC Bayern weiss, was er an Manuel Neuer hat. Deshalb ist es eine Ehe, die auch in Zukunft Bestand haben wird.”

Der aktuelle Vertrag des Torhüters läuft nur noch bis 2021.

psc 17 Mai, 2020 18:41