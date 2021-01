Rummenigge verfolgt mit Neuer & Müller grosse Pläne

Der Ende dieses Jahres abtretende Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge verfolgt mit den beiden Profis und Identifikationsfiguren Manuel Neuer und Thomas Müller grosse Pläne.

Geht es nach dem Bayern-Boss findet das Duo nach Beendigung der jeweiligen Aktivkarrieren Unterschlupf im Management des deutschen Rekordmeisters. Also so wie es etwa Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsmitglied Oliver Kahn aktuell tun, die beide auch auf erfolgreiche Spielerkarrieren in München zurückblicken. Im Gespräch mit der “tz” und dem “Münchner Merkur” sagt Rummenigge: “Ich würde dringend empfehlen, Thomas Müller in diesem Zusammenhang im Blickfeld zu behalten. Auch Manuel Neuer, unser Kapitän, bringt alles mit. Beide würden dem FC Bayern nach ihrer aktiven Karriere in einer anderen Position gut zu Gesicht stehen.”

Welche Rolle Neuer und Müller übernehmen könnten, lässt der 65-Jährige noch offen.

psc 19 Januar, 2021 17:10