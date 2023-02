Sadio Mané macht nächsten Schritt in Richtung Comeback

Sadio Mané hat beim FC Bayern einen weiteren Schritt in Richtung Comeback getätigt.

Der 30-Jährige trainiert an der Säbener Strasse erstmals nach seinem Sehnenriss im Wadenbeinköpfchen vor der WM wieder mit dem Ball und kann sowohl Dribbling- wie auch Passübungen absolvieren. Weiterhin besteht die Hoffnung, dass Mané für die Duelle mit Paris St. Germain in der Champions League am 14. Februar und 8. März wieder zur Verfügung stehen wird.

psc 31 Januar, 2023 14:34