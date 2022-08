Salihamidzic gibt Sané Rückendeckung: “Ich glaube an ihn”

Leroy Sané erzielte beim 1:1 des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach den Ausgleich der Münchner. Im Anschluss hat sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic zum Angreifer geäussert.

Immer wieder muss Leroy Sané beim FC Bayern mit Kritik leben. Am Samstag war der 26-Jährige beim deutschen Rekordmeister jedoch der gefeierte Held – weil er den Treffer zum 1:1 erzielte.

“Ich glaube an ihn”, bekräftigte Hasan Salihamidzic hernach bei “BILD TV”. Der Sportvorstand des FC Bayern betonte: “Was das Potenzial und die Qualität betrifft, kann er einer der besten der Welt sein. Es liegt an ihm, hart zu arbeiten und es zu beweisen. Er hat sich in dieser Saison gut geschlagen und war einer der besten Spieler auf dem Platz.” Vertraglich ist Sané indes noch bis Juni 2025 an die Münchner gebunden.

adk 28 August, 2022 12:52