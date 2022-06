Salihamidzic hat bei Serge Gnabry eine ganz klare Meinung

Die Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry bereitet den Bayern-Verantwortlichen durchaus einiges Kopfzerbrechen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic positioniert sich nun eindeutig.

Im Gespräch mit “Sky” hält der Bayern-Verantwortliche fest, dass man in München sehr gerne auch langfristig auf die Dienste des 26-Jährigen zählen würde. “Da bin ich wirklich klar, was das betrifft: Er ist ein super Junge. Wir wollen ihn unbedingt behalten. Wir würden so gerne mit ihm verlängern. Wir haben ihm, glaube ich, auch die nötige Wertschätzung gezeigt. Ich hoffe, dass er sich für den FC Bayern entscheidet”, sagt Salihamidzic. Gnabry ist auf das bislang vorgelegte Angebot zur Verlängerung nicht eingetreten. Sein Vertrag läuft noch für eine weitere Saison.

Zum weiteren Vorgehen sagt Salihamidzic: “Wir werden die Gespräche in den nächsten Wochen vertiefen. Aber wenn sich ein Spieler nicht für den Klub entscheiden möchte, dann ist nur fair, das dem Klub zu sagen, so dass man für alle Beteiligten eine Lösung findet, die alle zufriedenstellt.”

Klar ist, dass die Münchner einen ablösefreien Abgang des Nationalspielers im Juni 2023 verhindern wollen. Sollte Gnabry nicht verlängern, würde ein Verkauf noch in dieser Transferperiode angestrebt.

psc 24 Juni, 2022 10:48