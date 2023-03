Salihamidzic verteidigt Nagelsmann-Aus: «Da stehen wir dahinter»

Der FC Bayern hat sich vermeintlich überraschend von Julian Nagelsmann getrennt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic begründet die Entscheidung erneut.

Am Sonntag äusserte sich Hasan Salihamidzic abermals zur Trennung von Julian Nagelsmann. Der Sportvorstand des FC Bayern beschreibt die Vorgehensweise der vergangenen Woche im «Sport1-Doppelpass» folgendermassen: «Wir haben uns am Montag nach dem Leverkusen-Spiel zusammengesetzt und die Situation analysiert.» Seit letztem März habe es immer wieder Ausfälle gegeben. «Wenn die Leistungskurve nicht nach oben geht und zu einem Trend wird, dann müssen wir handeln und da stehen wir dahinter.»

Dabei hatte man in Nagelsmann ein Langzeitprojekt gesehen und ihn mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. «Dass es jetzt so gelaufen ist, haben wir natürlich nicht gerne – das ist doch klar. Wir wären den Weg lieber mit ihm weitergegangen, aber wir sind da in einer Verantwortung. Die Mannschaft und auch wir», so Salihamidzic. Als Nachfolger wurde bereits Thomas Tuchel präsentiert.

adk 26 März, 2023 11:34