Schweizer Schriftsteller Martin Suter schreibt Romanbiografie über Bastian Schweinsteiger

Der langjährige Bayern-Profi und frühere Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Bastian Schweinsteiger, hat in seinen 37 Jahren schon einiges erlebt. Demnächst erscheint eine Romanbiografie über das Leben des Tausendsassas. Geschrieben vom Schweizer Schriftsteller Martin Suter.

“Einer von euch”, ist der Titel des Buchs, das bereits am 26. Januar erscheint. Martin Suter hat in der Vergangenheit immer wieder mit bekannten Persönlichkeiten aus verschiedenen Feldern zusammengearbeitet. Nun hat sich der 73-jährige Zürcher mit Bastian Schweinsteiger zusammengetan und verfasst dessen Leben als Romanbiografie. Die beiden Genres werden vermischt, was auch Platz für erfundene Personen und Ereignisse bietet.

"Einer von euch" – @BSchweinsteiger veröffentlicht sein Leben als Roman! 📖 Alle Infos: https://t.co/DdD4rWqg8H — FC Bayern München (@FCBayern) January 20, 2022

psc 20 Januar, 2022 17:04