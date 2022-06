Das sagt Thomas Müller zur Lewandowski-Posse

Thomas Müller und Robert Lewandowski bilden beim FC Bayern seit Jahren ein sehr starkes und erfolgreiches Offensiv-Duo. Nun könnte es angesichts des Wechselwunsches des Polen gesprengt werden. Müller wäre darüber nicht glücklich.

Dies teilt der 32-Jährige im Gespräch mit dem “kicker” mit. “Lewy hat einen gültigen Vertrag. Ich würde mir wünschen, dass mein langjähriger Offensivpartner bleibt, unsere Verbindung auf dem Platz ist ja hinlänglich bekannt”, sagt Müller. Die anhaltenden Wechselspekulationen verfolgt er aus der Distanz relativ gelassen: “Es ist Spielpause und in diesen Zeiten haben wir doch schon sehr viel erlebt, ich erinnere nur an den Wechselwunsch von Franck Ribery zu Real Madrid. Fest steht: Jeder Spieler, der am 1. September noch in München unter Vertrag ist, wird auch gut spielen wollen. Denn schlecht zu spielen macht keinem Spieler Spass.”

Müller ist aber auch bewusst, dass ein Lewandowski-Abgang trotz Vertrag bis 2023 nicht ausgeschlossen ist: “Natürlich ist das Geschäft auch so, dass es anders kommen kann. Generell gilt: Der Verein ist grösser als wir Spieler.”

psc 2 Juni, 2022 10:10