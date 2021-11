Ungeimpften Bayern-Profis droht happige Gehaltskürzung

Vor kurzem ist publik geworden, dass fünf Spieler des FC Bayern bislang nicht geimpft sind. Sollten sie deshalb ausfallen bzw. in Quarantäne müssen, drohen ihnen happige Gehaltskürzungen.

In Deutschland gilt seit dem 1. November die Regel, dass ungeimpfte Personen während ihrer Quarantänezeit keinen Anspruch auf Lohnzahlungen mehr haben. Bei Joshua Kmmich ist inzwischen bekannt geworden, dass er noch nicht geimpft ist. Wegen des positiven Coronabefunds von Teamkollege Niklas Süle musste er in dieser Woche prompt in Quarantäne. Die Bayern könnten nun also zumindest in der Theorie auf eine Lohnfortzahlung verzichten, auch wenn im Moment Länderspielpause ist. Auf Anfrage von “Bild” will sich der Klub zur Sachlage nicht äussern.

Beim deutschen Rekordmeister könnten übrigens noch weitere Spieler betroffen sein: Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting müssen ebenfalls in Quarantäne. Bei ihnen ist allerdings nicht bekannt, ob sie tatsächlich ungeimpft sind.

psc 10 November, 2021 13:13