VfL sichert sich Nachwuchstalent Moritz Göttlicher

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 Februar, 2026 18:28
Der Wechsel von Moritz Göttlicher zum VfL ist unter Dach und Fach. Der 17-jährige zentrale Mittelfeldspieler war am Samstag bereits im Stadion und verfolgte den 2:0-Derbysieg gegen Schalke live von den Rängen.

Beim VfL planen die Verantwortlichen mit Bedacht: Göttlicher soll behutsam aufgebaut und Schritt für Schritt an den Profibereich herangeführt werden. An seinem 18. Geburtstag am 21. April soll der deutsche U17-Nationalspieler einen langfristigen Profivertrag bis 2031 unterschreiben.

Göttlicher gilt als grosses Talent und bringt bereits internationale Erfahrung mit: Für die U17-Auswahl des DFB absolvierte er 15 Länderspiele und erzielte ein Tor. In der laufenden Saison der U19-Nachwuchsliga kommt er auf vier Treffer und zwei Vorlagen in sieben Einsätzen.

