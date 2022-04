Vier-Augen-Gespräch: Salihamidzic schnappt sich Gnabry

Beim FC Bayern scheint es vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal zu brodeln. Vor dem Duell schnappte sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic Offensivspieler Serge Gnabry.

Der FC Bayern sorgt sich um ein Ausscheiden aus der Champions League, präsentierte man sich immerhin am Samstag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg (1:0) auch nicht besonders überzeugend. Vor allem Serge Gnabry zeigte erneut eine schwache Leistung, weswegen es laut der Bild-Zeitung am Sonntagvormittag zu einem Gespräch mit Hasan Salihamidzic kam. Der Sportvorstand hat im Fitnessraum eindringlich auf den Angreifer eingeredet.

Salihamidzic “gestikulierte dabei viel. Gnabry hörte zu”, so das Boulevardblatt. Durchaus denkbar aber, dass es auch um Gnabrys Zukunft ging. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft beim FC Bayern 2023 aus, 18 Millionen Euro soll er pro Saison verdienen wollen – doch um dies zu rechtfertigen, muss er sich nun wieder steigern.

adk 10 April, 2022 15:50