Vincent Kompany kritisiert Aussagen von José Mourinho scharf

Bayerns Trainer Vincent Kompany nutzt die Pressekonferenz am Freitag dazu, scharfe Kritik an den Aussagen von Benfica-Coach José Mourinho zu üben.

Aus Sicht des Ex-Profis ist die Sachlage klar: Vinicius hat die Vorwürfe gegen Benfica-Profi Gianluca Prestianni ganz bestimmt nicht erfunden. Kompany sagt: «Ich habe es live gesehen. Wenn man die Aktion sieht, kann die Reaktion von Vinicius Junior nicht gefaked sein. Seine Reaktion ist emotional. Ich sehe keinen einzigen Vorteil für ihn, zum Schiedsrichter zu gehen, und dieses ganze Elend auf seine eigenen Schultern zu laden. Für Vinícius gäbe es überhaupt keinen Grund, so etwas zu tun. Auch Kylian Mbappé war dabei. Er ist ein Spieler, der normalerweise immer ruhig und diplomatisch bleibt. Aber auch er wurde sehr deutlich darüber, was er gehört und gesehen hat. Darüber hat er auch nach dem Spiel gesprochen.»

Kompany kritisiert die Reaktion von Mourinho unmittelbar nach Schlusspfiff. Dieser warf Vinicius vor, dass dieser mit seinem Torjubel provoziert habe und sagte ausserdem, dass in jedem Stadion etwas mit dem brasilianischen Real-Profi sei. Dazu der Bayern-Trainer: «Was nach dem Spiel passiert ist, ist sogar noch schlimmer gewesen. José Mourinho, der Anführer der Mannschaft, hat den Charakter von Vinicius Junior attackiert, indem er die Art seines Torjubels thematisiert hat. In Bezug auf Führung ist das für mich ein grosser Fehler. Und das ist etwas, was wir nicht akzeptieren sollten. Obendrein nennt er den Namen von Eusébio. Er sagt, dass Benfica nicht rassistisch sein kann, weil der beste Spieler der Klubgeschichte Eusébio ist. Aber weiss er, was schwarze Spieler in den 60er Jahren durchmachen mussten? War er da, um mit Eusébio zu jedem Auswärtsspiel zu reisen? Mein Vater ist eine schwarze Person aus den 1960ern, der damals seinen Weg gegangen ist. Damals war ihre einzige Option, still zu sein, nichts zu sagen, darüberzustehen und zehnmal besser zu sein, um ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Das ist wahrscheinlich Eusébios Leben.»

Kompany ist es gleichzeitig wichtig nur die Aussagen Mourinhos, nicht aber den Portugiesen als Menschen zu kritisieren: «Ich habe 100 Menschen getroffen, die mit José Mourinho gearbeitet haben und ich habe nie jemanden etwas Schlechtes über ihn sagen hören. Alle Spieler, die unter ihm gespielt haben, lieben ihn. Du kannst kein schlechter Mensch sein, wenn all deine Ex-Spieler so positiv über dich sprechen. Ich weiss also, dass er eine gute Person ist. Ich verstehe, was er da getan hat, dass er für seinen Klub und seine Mannschaft kämpft – aber er hat einen Fehler gemacht. Das ist etwas, das in der Zukunft hoffentlich nicht noch einmal passieren wird, sodass wir nach vorn schauen und wachsen können. Dass wir darauf schauen können, was wir gemeinsam machen können und nicht auf die Dinge, die uns spalten.»

Das Rassismus-Problem im Fussball und aus Sicht Kompanys weiterhin sehr präsent: «Vinícius ist in der Lage, etwas sagen zu können. Es gibt auch heutzutage noch viele Spieler in verschiedenen Ligen – auch in Europa – die keine Stimme haben. Es gibt Spieler in Ungarn, in Bulgarien und Serbien, die keine Chance haben, irgendeine Unterstützung zu bekommen, wenn ihnen etwas passiert und sie schwarz sind. Vini ist zumindest in einer Situation, in der er sich diesen Moment nehmen und protestieren kann – weil es vor ihm viele Leute möglich gemacht haben.»