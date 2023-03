Xabi Alonso hätte Co-Trainer beim FC Bayern werden können

Xabi Alonso beendete seine Karriere als Profi beim FC Bayern und hätte danach Co-Trainer in München werden können. Dies verrät nun der frühere Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge.

Der FC Bayern dachte an Xabi Alonso als Co-Trainer. «Wir haben mal versucht, ihn als Co-Trainer zu Bayern München zu holen. Unter Niko Kovac, glaube ich», sagt Karl-Heinz Rummenigge der «Bild». Doch dazu kam es nicht. Von Alonsos Qualitäten ist Rummenigge dennoch überzeugt: «Wenn einer solche Trainer hatte wie Xabi, in Liverpool, bei Real, bei Bayern München, in der Nationalmannschaft – und überall unglaubliche Erfolge hatte, und dazu ein guter Typ ist, dazu so diszipliniert und empathisch ist – müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn er keinen Erfolg als Trainer hat.»

Alonso war nach seiner Zeit als Profi zunächst Jugendtrainer bei Real Madrid und danach Coach der zweiten Mannschaft von Real Sociedad. Seit Oktober 2022 ist der Spanier Trainer von Bayer Leverkusen. Und mit den Leverkusenern trifft er am Sonntag (17.30 Uhr) auf seinen Ex-Klub Bayern. Ob eine mögliche Rückkehr nach München in seinem Kopf eine Rolle spielt? «Nein, das ist kein Thema für mich. Weiter als Sonntag schaue ich nicht», sagte der 41-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Partie. Ohnehin hat der FC Bayern mit Julian Nagelsmann momentan einen Coach, der fest im Sattel sitzt und noch einen Kontrakt bis 2026 besitzt.

