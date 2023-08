Besondere Auszeichnung für Urs Fischer

Das Fachmagazin "kicker" kürt Urs Fischer zum Trainer des Jahres 2023. Das hat sich der Schweizer mit seinen Verdiensten bei Union Berlin verdient.

Urs Fischer landete mit Union Berlin in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga auf einem sensationellen vierten Tabellenplatz. Damit qualifizierte sich der deutsche Hauptstadt-Klub erstmals in seiner Geschichte für die Gruppenphase der Champions League.

Der "kicker" zeichnet Fischer deshalb mit dem Award als Trainer des Jahres 2023 aus. Bei der 64. vom kicker organisierten und durchgeführten Wahl unter den Mitgliedern des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS) setzte sich der 57-Jährige mit 293 der 617 gültigen Stimmen durch. Zweiter mit beachtlichem Rückstand wurde Frank Schmidt, der den 1. FC Heidenheim erstmals in die Bundesliga führte. Dahinter landete Vorjahresgewinner Christian Streich vom SC Freiburg.

adk 6 August, 2023 12:18