Kruse spricht Klartext: “Keinen Bock auf Conference League”

Die UEFA führt mit der Conference League zur kommenden Saison einen dritten Europapokal ein. Union Berlins Angreifer Max Kruse reizt dies nicht.

Max Kruse träumt von der Champions- oder Europa League. Mit Union Berlin steht der frühere deutsche Nationalspieler in der Bundesliga auf einem soliden siebten Tabellenrang. Während die ersten vier Plätze zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen, darf der Fünfte an der Europa League teilnehmen. Und Platz sechs? Der ermöglicht es, in der neu geschaffenen Conference League zu spielen.

“Europa League hätte ich Bock drauf. Conference League hätte ich irgendwie keinen Bock drauf, ich weiss noch nicht einmal, was das ist”, sagte der Kruse, Torschütze beim 2:1 von Union Berlin gegen den 1. FC Köln, nach der Partie bei Sky. Laut ihm “können dann andere spielen”.

adk 14 März, 2021 11:51