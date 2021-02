Max Kruse kündigt ein grosses Comeback an

Wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel fällt Max Kruse seit Anfang Dezember aus. Jetzt kündigt der 32-Jährige ein baldiges Comeback an.

Der Torjäger hat sich das Ligaspiel gegen den SC Freiburg am 20. Februar als Zeitpunkt für die Rückkehr auf den Platz zum Ziel gesetzt. Und Kruse ist optimistisch, wie er auf Instagram kundtut: “Ja, es sieht gut aus, die Strukturen sind fast zusammen. Ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg.”

Der Ex-Nationalspieler wechselte auf diese Saison hin nach einem Vertragszwist mit Fenerbahçe zu Union Berlin und konnte sofort einschlagen. In bisher zehn Ligaspielen steht er bei sechs Toren und fünf Assists. Am kommenden Montag wird Kruse noch einmal eine MRT-Untersuchung machen. Tags darauf steht ein Krafttest an. “Und dann steht dem Ganzen nichts mehr im Wege, es hat lange genug gedauert”, so Kruse: “Ich bin heiss, habe richtig Bock zum Spielen.”

Die Eisenern befinden sich in einer Mini-Krise: Seit vier Spielen stehen sie ohne Sieg da. Eine Rückkehr Kruses ist sehr willkommen.

psc 10 Februar, 2021 17:44