Es wird Tatsache: Union Berlin schnappt sich Isco

Union Berlin verpflichtet den früheren Real-Star Isco.

Wie «Sky»-Reporter Florian Plettenberg am Montagabend twittert, haben sich die beiden Parteien auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Isco, der nach seiner Vertragsauflösung in Sevilla Ende des letzten Jahres, vereinslos war, unterschreibt bei den Eisernen demnach einen Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr. Als nächstes stehen die obligatorischen Medizintests an. Danach kann die Vertragsunterschrift erfolgen.

Auch RB Leipzig hatte sich zuletzt noch ins Rennen eingeklinkt, dann aber von einer Verpflichtung abgesehen. Stattdessen kommt Isco, der mit Real Madrid in der Vergangenheit unter anderem fünfmal die Champions League gewann, beim Team des Schweizer Trainers Urs Fischer unter.

