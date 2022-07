Einigung erzielt: YB-Stürmer Wilfried Kanga wechselt zur Hertha

Das ging fix: Kurz nachdem das Interesse von Hertha BSC an YB-Stürmer Wilfried Kanga überhaupt erst publik wurde, steht der Wechsel bereits fest.

Wie “Sky”-Reporter Florian Plettenberg twittert, zahlen die Berliner für den 24-jährigen Franzosen knapp 5 Mio. Euro Ablöse. Bereits am Samstag wird Kanga den Medizintest in Berlin bestreiten. “Transfermarkt.de” hatte zuerst über den anstehenden Wechsel berichtet.

Mit Kanga verlieren die Young Boys nach Jordan Siebatcheu (zu Union Berlin) in diesem Sommer bereits den zweiten Topstürmer an einen Bundesligisten. Der Angreifer zeigte sich zu Saisonbeginn sehr formstark und erzielte in den ersten beiden Super League-Spielen gleich drei Tore. Erst vor Jahresfrist stiess der Torjäger aus der Türkei in die Schweiz. Künftig wird er in Deutschland auflaufen.

❗️Exkl. Wilfried #Kanga: The 24 y/o striker from YB Bern will join Hertha BSC on a permanent deal. Transfer fee less than €5m. Medical and signing on Saturday. He’s the desired striker from Bobic. @SkySportDE 🇫🇷🇨🇮 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 29, 2022

psc 29 Juli, 2022 17:21