Ex-FCB-Verteidiger Omar Alderete zieht wohl weiter nach Spanien

Der frühere Basler Verteidiger Omar Alderete zieht nach einer Saison bei Hertha BSC wohl bereits weiter. Er ist sich mit dem FC Valencia über einen Wechsel einig.

Der 24-jährige Paraguayer wechselte im vergangenen Oktober mit grossen Hoffnungen in die Bundesliga. Bei der Hertha konnte er sich in der Innenverteidigung aber nicht etablieren. In der kommenden Saison droht ihm ein dauerhafter Bankplatz, sofern die Konkurrenten fit sind. Auch deshalb strebt Alderete trotz Vertrag bis 2025 einen neuerlichen Wechsel an. Gemäss “Mundo Deportivo” hat er mit dem FC Valencia eine Einigung erzielt. Die Frage ist nun, ob sich die beiden Klubs bezüglich der Ablösemodalitäten einigen können.

psc 2 Juli, 2021 15:17