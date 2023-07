Edinson Cavani vor Vertragsauflösung in Valencia

Torjäger Edinson Cavani wird Valencia aller Voraussicht nach in Kürze verlassen.

Der 36-jährige Uruguayer ist eigentlich noch für eine weitere Saison an den La Liga-Klub gebunden, wird seinen Vertrag laut Transferexperte Fabrizio Romano aber demnächst auflösen. Die Gespräche sollen bereits weit fortgeschritten sein. Und der neue Verein von Cavani steht offenbar bereits fest: Die Boca Juniors, die sich bereits in der Vergangenheit für seine Dienste interessierten, sollen längst im Kontakt mit dem Stürmer stehen und wollen die Verpflichtung des 136-fachen Nationalspielers in Kürze eintüten.

Cavani ist seit 2007 in Europa tätig. Nun wird er wohl nach Südamerika zurückkehren.

psc 28 Juli, 2023 09:57