YB-Coach Seoane ist auch bei der Hertha ein Thema

Das Interesse an YB-Trainer Gerardo Seoane in der Bundesliga ist mittlerweile beachtlich. Bei Bayer Leverkusen soll der 42-Jährige der Wunschkandidat sein. Auch die Hertha beschäftigt sich konkret mit dem Schweizer.

Nach Angaben der “Bild” ist Seoane bei den Berlinern neben Roger Schmidt (54, PSV) und Niko Kovac (49, AS Monaco) angeblich ein Anwärter auf den Trainerposten. Die beiden Kandidaten scheinen zudem eher einen Verbleib bei ihren Vereinen anzustreben.

Bis Saisonende ist bei der Hertha erst einmal Pal Dardai im Amt. Sollte er den Klassenerhalt schaffen, könnte auch eine Weiterbeschäftigung bei den Profis über den Sommer hinaus zum Thema werden.

Das Trainerkarussell in der Bundesliga ist in jedem Fall in vollem Gang. Und im Fokus steht definitiv auch Seoane, der YB trotz Vertrag bis 2023 im Sommer verlassen und den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere gehen könnte.

psc 3 Mai, 2021 15:22