Köln bestätigt die Verpflichtung von Davie Selke

Der 1. FC Köln bestätigt die Ankunft von Stürmer Davie Selke.

Der 27-Jährige wechselt von Ligakonkurrent Hertha BSC zum Effzeh und unterschreibt dort einen Vertrag bis Sommer 2024. Selke, der in dieser Saison in Berlin nur eine Nebenrolle spielte, freut sich auf die neue Herausforderung: «Was sich beim FC in den vergangenen eineinhalb Jahren entwickelt hat, war natürlich auch aus der Ferne zu beobachten. Dieser positive Eindruck hat sich in den guten Gesprächen mit den Verantwortlichen bestätigt. Ich denke, dass ich mit meiner Spielweise gut zur Spielidee von Steffen Baumgart passe. Das möchte ich hier zeigen, hart arbeiten und als Stürmer am liebsten mit Toren meinen Beitrag dazu leisten, dass wir erfolgreich sind.»

Kölns Geschäftsführer Christian Keller sagt zum Neuzugang: «Davie passt sehr gut zu unserer Spielidee und zum von uns gesuchten Stürmerprofil. Als klassischer Neuner hat er seine Qualitäten in der Box und arbeitet trotzdem auch immens fleißig gegen den Ball. Mit seiner körperlichen Präsenz, seinem starken Kopfballspiel und seinem guten Abschluss wird er unserer Mannschaft helfen, wenn wir ihn entsprechend einsetzen. Wir sind zudem überzeugt, dass er unserer Mannschaft auch mit seiner reifen Persönlichkeit wichtige Impulse auf und neben dem Platz geben kann.»

#SelkeSigns! 📝 Es ist offiziell! 🤩 Davie Selke wechselt zum #effzeh und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, Davie! Alle Infos 👇https://t.co/xFqHeIV6iP — 1. FC Köln (@fckoeln) January 2, 2023

psc 2 Januar, 2023 15:23