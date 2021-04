Roger Schmidt & Peter Stöger könnten in die Bundesliga zurückkehren

Die früheren Bundesliga-Trainer Roger Schmidt und Peter Stöger könnten schon im Hinblick auf die nächste Saison nach Deutschland zurückkehren.

PSV-Cheftrainer Schmidt ist laut “Sport Bild” ein Thema bei Hertha BSC. Dort coacht Pal Dardai die Mannschaft erst einmal bis Saisonende. Danach könnte er aber wieder ins zweite Glied rücken. Der neue Sportvorstand Fredi Bobic soll sich zwar eine weitere Zusammenarbeit mit dem Ungarn vorstellen können, auch andere Anwärter rücken aber in den Fokus. Schmidt könnte verfügbar werden, obwohl er in Eindhoven noch bis 2022 unter Vertrag steht. Angeblich ist er mit seiner Situation nicht rundum zufrieden und möchte wieder in eine Topliga wechseln.

Peter Stöger seinerseits ist derzeit Trainer bei Austria Wien. Der 1. FC Köln soll aber an einer Rückkehr des 55-jährigen Österreichers arbeiten, der die Geissböcke zwischen 2013 und 2017 erfolgreich trainierte. Ein Treffen zwischen Stöger und Kölns Sportchef Horst Heldt werde vorbereitet.

psc 21 April, 2021 16:07