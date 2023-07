Widmer spricht über "die längste Verletzung, die ich bislang hatte"

Silvan Widmer wird den Saisonstart beim 1. FSV Mainz 05 aufgrund einer Sprunggelenksverletzung verpassen. Nun spricht der Nati-Star.

"Mit dem Saisonstart wird es vermutlich zu knapp, aber spätestens im Laufe des Septembers will ich dann wieder mitmischen", sagt Silvan Widmer gegenüber der "Bild". Der Rechtsverteidiger erklärt, dass die Reha auch wegen der hohen Temperaturen nicht einfach war: "Ich hatte einige Herausforderungen vor mir. So durfte ich beispielsweise nicht schwitzen, weil das für die Wundheilung und Narben nicht optimal ist. Bei 30 Grad und mehr ist das bekanntlich nicht einfach. Da habe ich wirklich jedes kühle Plätzchen gesucht. Aber diese Phase habe ich zum Glück überwunden und mittlerweile bin ich sehr zufrieden und es läuft nach Plan."

Der 30-Jährige schildert: "Ich steigere nach und nach die Belastung. Aktuell bin ich viel im Kraftraum und spule da mein Programm ab. Es ist ein schmaler Grad: Zum einen will und muss ich so viel wie möglich machen, zum anderen darf ich keineswegs überdrehen. Es ist die längste Verletzung, die ich bislang hatte, man lernt seinen Körper neu kennen." Doch bald will er zurück sein - und wieder voll angreifen.

adk 16 Juli, 2023 17:03