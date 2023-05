Charles Pickel vor Abstieg, Urs Fischer patzt in Hoffenheim

An diesem Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre unterwegs. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen unserer Schlachtenbummler.

Charles Pickel (US Cremonese): Blickt dem Abgrund entgegen. Das krachende 1:5 gegen Bologna bedeutet sehr wahrscheinlich den Abstieg für Charles Pickel. Der Rückstand auf das rettende Ufer liegt bei sechs Punkten. Holen die direkten Konkurrenten Spezia oder Verona an diesem Spieltag einen Zähler, steht Cremonese als Absteiger fest. Pickel stehen dann alle Türen offen, der Mittelfeldspieler ist heiss begehrt. Bolognas Michel Aebischer ist in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

Urs Fischer (Union Berlin): Mit einem Sieg in Hoffenheim hätten die Köpenicker den Einzug in die Champions League nahezu fixieren können, das 2:4 lässt Urs Fischer und Co. nun aber weiter zittern. Der Schweizer Trainer hat die Sensation aber nach wie vor weiterhin in der eigenen Hand. Am letzten Spieltag geht es zu Hause gegen Bremen.

Djibril Sow (Eintracht Frankfurt): Hat über das DFB-Pokalfinale noch die Chance, in den europäischen Fussball einzuziehen, den Djibril Sow aufgrund seines wahrscheinlichen Abgangs in der kommenden Saison aber wohl so oder so spielen wird. Der Nati-Star bekam beim 2:2 auf Schalke schon nach wenigen Minuten eine Gelbe Karte aufgrund eines taktischen Fouls, blieb dann eher unauffällig. Schalkes Michael Frey schmorte auf der Bank.

aoe 20 Mai, 2023 17:53