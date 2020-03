Coronakrise: Kölns Top-Transfer droht zu platzen

Die Coronakrise und möglicherweise eine Absage der kompletten Saison sorgt bei Klubs für massive Einnahmenverluste. Käufe von Leihgaben werden kompliziert, da sie zu teuer sind. So im Fall von Mark Uth beim 1. FC Köln.

Der 28-jährig Stürmer ist in der aktuellen Spielzeit von Schalke 04 an die Kölner ausgeliehen und vermag da zu überzeugen. Bislang ging man davon aus, dass der Effzeh die Kaufoption in Höhe von 10 Mio. Euro zieht. Doch da Köln nun hohe Einnahmen, vor allem auch aus dem TV-Bereich, wegzubrechen drohen, ist der Uth-Transfer laut “Bild” auf der Kippe.

FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle kündigt in der Zeitung bereits an, dass es “erhebliche Einschnitte und grosse Belastungen. Vor allem, was die neue Saison betrifft – zum Beispiel bei Transfers” gibt.

psc 16 März, 2020 10:04