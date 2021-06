Erster Interessent führt Gespräche mit Schalke-Star Amine Harit

Amine Harit sucht nach dem Abstieg mit Schalke 04 einen neuen Klub. Jetzt meldet sich ein erster Interessent.

Europa League-Sieger FC Villarreal, der in der kommenden Saison in der Champions League spielt, will sich in diesem Sommer verstärken. Zu den Wunschspielern von Trainer Unai Emery zählt laut Transferexperte Fabrizio Romano der marokkanische Spielmacher Amine Harit. Der 23-Jährige spielt seit Sommer 2017 in Gelsenkirchen. Wegen des Abstiegs wird er Schalke trotz Vertrag bis 2023 in diesem Sommer verlassen. Villarreal hat mit den Verantwortlichen des künftigen Zweitligisten konkrete Gespräche wegen eines Transfers aufgenommen.

psc 2 Juni, 2021 16:01