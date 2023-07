Perfekt: Milan nimmt Stürmer Samuel Chukwueze unter Vertrag

Der AC Mailand verpflichtet mit dem 24-jährigen Nigerianer Samuel Chukwueze einen weiteren Stürmer.

Der Angreifer wechselt von Villarreal zu den Rossoneri und unterschreibt dort einen Vertrag über fünf Jahre bis 2028. Als Ablöse fliessen 20 Mio. Euro. Durch Boni können weitere 8 Millionen hinzukommen. Samuel Chukwueze wird ein direkter Konkurrent des Schweizer Nati-Stürmers Noah Okafor, der sich ebenfalls Milan angeschlossen hat.

In der vergangenen Saison erzielte Chukwueze in der spanischen La Liga in 36 Partien sechs Tore. Hinzu kamen fünf Assists. Meist kam er auf der rechten Aussenbahn zum Einsatz. Diesbezüglich unterscheidet er sich von Okafor, der bislang eher als klassischer Mittelstürmer auflief.

psc 27 Juli, 2023 17:45