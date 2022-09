Max Kruse bedankt sich bei Union-Fans für die Wolfsburg-Häme

Der beim VfL Wolfsburg aussortierte Max Kruse bedankt sich bei den Fans seines früheren Klubs Union Berlin für Unterstützung.

Die Supporter der Eisernen sorgten am vergangenen Wochenende mit Sprechchören für Furore. Beim 2:0-Sieg der Berliner gegen Wolfsburg sangen sie: «Ohne Kruse habt ihr keine Chance!» Dafür hat sich der 34-Jährige nun via Instagram bedankt. «Ich werde nicht vergessen, was am Wochenende passiert ist», richtete er sich in einer Story an seine fast 400’000 Follower. Er sei nicht im Stadion gewesen, aber habe natürlich mitbekommen, «was die Fans gesungen haben. Es ist ein schönes Gefühl, so etwas zu hören von den Fans einer Mannschaft, wo man mal gespielt hat. Von daher: Vielen, vielen Dank.»

Für Kruse hatte das ganze auch noch ein Nachspiel: «In der Nacht von Sonntag auf Montag war bei mir vor der Haustür sehr viel los. Hier waren einige Union-Fans mit Bengalos, die Polizei musste kommen, weil es ein bisschen zu laut wurde.» Auch dafür bedankt sich der Wolfsburg-Profi ausdrücklich: «Ich weiss diese Anerkennung sehr zu schätzen und wollte mich dafür recht herzlich bedanken.»

psc 21 September, 2022 10:14