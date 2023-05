Bestätigt: YB-Verteidiger Zesiger wechselt in die Bundesliga

YB-Verteidiger Cédric Zesiger hat über seine sportliche Zukunft entschieden: Den 24-jährigen Innenverteidiger zieht es in die Bundesliga.

Laut einem Bericht der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» sichert sich der VfL Wolfsburg die Dienste am Abwehrspieler des frisch gekürten Schweizer Meisters. Zesiger unterschreibt bei den Wölfen demnach einen Vierjahresvertrag. Es fliessen 5 Mio. Euro Ablöse.

Der Verteidiger war in dieser Saison bei YB ein absoluter Leistungsträger. Er spielt seit vier Jahren für die Berner und steht eigentlich noch bis 2025 unter Vertrag. Nun wagt der zweifache Nationalspieler aber den Sprung ins Ausland. In Wolfsburg will er sich trotz starker Konkurrenz in der zentralen Abwehr mit seiner starken Physis rasch durchsetzen.

Update: Die beiden Klubs haben den Zesiger-Transfer im Laufe des Mittwochmorgens bestätigt. Der Verteidiger sagt zu seinem Transfer: «Was ich bei den Young Boys in den letzten Jahren erleben durfte, ist aussergewöhnlich und wird mir immer in bester Erinnerung bleiben. Ich war vor vier Jahren an einem schwierigen Punkt in meiner Karriere. Ich bin den YB-Verantwortlichen unendlich dankbar, dass sie an mich geglaubt haben. Es ist für mich eine grosse Ehre, dieses Trikot bis zum Ende der Saison zu tragen und alles dafür zu tun, um mit YB wieder das Double zu gewinnen. Mit dem Wechsel zu Wolfsburg geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich bin überzeugt, dass dieser ambitionierte Club ideal ist, um den nächsten Schritt zu machen. Ich habe grossen Respekt vor der Bundesliga, aber fühle mich bereit für diese Herausforderung. Vorerst aber freue ich mich sehr auf die letzten Spiele der Saison – mit dem Cupsieg als weiterem grossen Ziel für YB.»

Verstärkung aus der Schweiz: Cedric Zesiger kommt zur neuen Saison von den @BSC_YB zu unseren Wölfen. Wir freuen uns auf dich, Cedric! 🤩

Zesiger unterschrieb mit SignID – der digitalen Vertragsunterzeichnung des VfL-Partners @WebID_Solutions.#VfLWolfsburg pic.twitter.com/EYPo5ww3IL — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 3, 2023

Der BSC Young Boys und sein Verteidiger Cédric Zesiger gehen nach dieser Saison getrennte Wege: Der 24-jährige Berner hat beim deutschen Bundesligisten @VfL_Wolfsburg einen Mehrjahresvertrag unterschrieben. ✍️ 👉 https://t.co/BLm9B13L0O#bscyb #ybforever #transfer pic.twitter.com/2r6TQuXJSc — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) May 3, 2023

psc 3 Mai, 2023 09:50