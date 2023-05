Ex-YB-Coach Vanetta wird Nachwuchschef bei Lausanne

Der frühere YB-Trainer Matteo Vanetta findet bei Lausanne-Sport eine neue Anstellung.

Wie die Romands, die um die Rückkehr in die Super League kämpfen, am Freitag bekanntgeben, wird der 44-Jährige als neuer Leiter der Nachwuchsabteilung angestellt. Vanetta hat im Nachwuchsbereich bereits für den Schweizer Verband, für Servette und für YB gearbeitet. Bei den Bernern fungierte er zwischen 2018 und 2022 auch als Assistenztrainer und übernahm nach der Entlassung von David Wagner interimsweise auch als Cheftrainer. In dieser Saison verliess er die Young Boys.

Seine Tätigkeit in Lausanne nimmt Vanetta per 1. Juli auf.

Matteo Vanetta est le nouveau Directeur Technique de l’Académie. Il prendra la succession de David Sene le 1er juillet prochain. ✍🏽Communiqué complet👉🏽 https://t.co/VTzgZwtpbI#BienvenueMatteo pic.twitter.com/ZLna7t1OLy — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) May 19, 2023

psc 19 Mai, 2023 14:48