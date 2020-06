Lausanne-Sport präsentiert neuen Sportchef: Souleymane Cissé

Der FC Lausanne-Sport präsentiert den ivorischen Ex-Profi Souleymane Cissé als neuen Sportdirektor.

Der 42-Jährige tritt die Nachfolge von Pablo Iglesias an, der seinen Hut beim Challenge League-Klub Anfang dieses Monats nehmen musste. Souleymane Cissé war zuletzt bei Girondinx Bordeaux tätig. Früher war er massgeblich am Aufbau der Nachwuchsorganisation bei Evian Thonon Gaillard beteiligt. Er arbeitete auch bei der AS Monaco und trainierte dort einst einen gewissen Kylian Mbappé.

Als Spieler war er in Frankreich, Portugal, Deutschland und auch kurz in der Schweiz bei Etoile Carouge aktiv

Souleymane Cissé a été présenté ce matin à la presse et à l’ensemble du club. Il rejoint dès aujourd’hui le LS en qualité de Directeur sportif. L’ensemble du club est enthousiaste et lui souhaite la bienvenue dans ses nouvelles fonctions. ⚪️🔵https://t.co/tB4pYhPbyj — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) June 24, 2020

