Lausanne Ouchy gibt Abgang von Franck Kore bekannt

Als fruchtend hat sich die Zusammenarbeit zwischen Stade Lausanne Ouchy und Franck Kore bisher nicht erwiesen, weshalb eine Ausleihe vereinbart wurde.

Franck Kore (27) und Stade Lausanne Ouchy gehen nur ein halbes Jahr nach dem Beschliessen ihrer Zusammenarbeit schon wieder getrennte Wege.

Nach Angaben des Zweitligisten wird der Mittelstürmer bis Ende Saison an Stade Nyonnais verliehen, bleibt also dem Kanton Waadt erhalten. Nyonnais steht in der Promotion League auf Platz 4 und spielt um den Aufstieg.

Kore hatte sich erst im vergangenen Sommer vom luxemburgischen FC Swift Hesperingen nach Lausanne verändert, kam da aber nur auf sechs Kurzeinsätze.

𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐤 𝐊𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐞̂𝐭𝐞́ 𝐚𝐮 𝐅𝐂 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐍𝐲𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬 L’attaquant des Lions est prêté jusqu’à la fin de la saison au FC Stade Nyonnais. Nous lui souhaitons pleins de réussite pour la suite de la saison.#AllezSLO 🦁 #Stadiste pic.twitter.com/IZfyK9aTN8 — FC Stade Lausanne Ouchy (@FC_SLO) January 10, 2023

aoe 11 Januar, 2023 08:44