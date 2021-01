Mbombo und Lausanne-Ouchy lösen Vertrag auf

Erst vor rund einem halben Jahr gaben sich Yanis Mbombo und der FC Stade Lausanne-Ouchy das Ja-Wort. Am Samstag wurde das Arbeitsverhältnis per sofort beendet.

Yanis Mbombo (26) und der FC Stade Lausanne-Ouchy gehen schon wieder getrennte Wege. Der Zweitligist gab am Samstag offiziell bekannt, dass der ursprünglich noch bis 2022 datierte Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde.

Mbombo wechselte im vorigen Sommer ans Ufer des Genfer See, nahm dort allerdings nicht die erhoffte Entwicklung. Der Angreifer bekam in dieser Saison erst in 22 Minuten Pflichtspielrasen unter die Füsse. Wohin es Mbombo zieht, ist offen.

𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙔𝙖𝙣𝙣𝙞𝙨 ! 🔴⚪ Le FC Stade Lausanne Ouchy et Yannis Mbombo ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration. Le SLO remercie Yannis et lui souhaite bonne chance pour la suite de son parcours.#AllezSLO 🦁https://t.co/MbQfDiUaeg — FC Stade Lausanne Ouchy (@FC_SLO) January 30, 2021

