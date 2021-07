YB gibt Pascal Schüpbach leihweise an den FC Thun ab

Der amtierende Schweizer Meister YB lässt Pascal Schüpbach für eine Spielzeit leihweise beim Challenge-League-Klub FC Thun auflaufen.

Wie YB am Mittwochmorgen bestätigt, wird Pascal Schüpbach für die kommende Saison an den Challenge-League-Klub FC Thun vergeliehen. Im Leihvertrag gibt es eine Klausel, wonach Schüpbach in gewissen Zeitfenstern von YB zurückgeholt werden kann, sollte es die Kadersituation erfordern.

Die vergangene Spielzeit absolvierte der 21-Jährige Verteidiger, dessen Vertrag bei YB bis Sommer 2024 gültig ist, in der zweithöchsten Spielklasse beim FC Winterthur.

