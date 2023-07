Exklusiv: Challenge League-Stürmer Franklin Sasere wechselt nach Ungarn

Der nigerianische Mittelstürmer Franklin Sasere vom FC Vaduz wechselt nach Ungarn.

Der 25-Jährige bestreitet nach Informationen von 4-4-2.ch noch am Montag den Medizintest bei Ujpest. Der ungarische Erstligist sichert sich die Dienste des Angreifers, der eigentlich noch bis 2025 an Vaduz gebunden war. Sasere hat in der vergangenen Saison für Vaduz in 35 Ligaspielen sechs Tore und vier Assists markiert und zählte zum Stammpersonal.

Ursprünglich begann er seine Europakarriere 2019 beim FC Lugano. Später wurde er auch nach Malta verliehen. Nun folgt für den Angreifer mit dem Wechsel in die erste ungarische Liga ein weiterer Karriereschritt.

psc 10 Juli, 2023 10:04