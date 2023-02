Finnischer Stürmer für die Challenge League: Tim Väyrynen zu Vaduz

Der FC Vaduz nutzt die Gelegenheit, ablösefreie Spieler weiterhin unter Vertrag nehmen zu können und verpflichtet den finnischen Stürmer Tim Väyrynen.

Der 29-Jährige war bis Anfang dieses Jahres in seiner Heimat bei Kuopion Palloseura beschäftigt und heuert nun bei den Liechtensteinern an. Väyrynen war auch einige Jahre in Deutschland tätig und spielte unter anderem für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund sowie Dynamo Dresden und Hansa Rostock tätig. Auch in Albanien lief der gross gewachsene Mittelstürmer bereits auf. Er lief auch schon 13-mal für die finnische Nationalmannschaft auf.

«Wir sind sehr froh, dass wir mit Tim einen erfahrenen und interessanten Stürmer nach Vaduz holen konnten, der in der abgelaufenen Saison erfolgreich Tore geschossen hat. Mit seiner Präsenz sowie seiner Einstellung wird er uns sicherlich weiterhelfen können», sagt FCV-Sportchef Franz Burgmeier zum neuen Transfer. Auch Väyrynen ist erfreut: «Als das Interesse von Vaduz da war, war ich sofort begeistert von dieser neuen Herausforderung. Ich möchte der Mannschaft helfen und meine Mentalität einbringen, weil ich in jedem Training und in jedem Spiel gewinnen will.»

psc 21 Februar, 2023 15:24