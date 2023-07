Ösi-Stürmer Seifedin Chabbi wechselt in die Challenge League

Der österreichisch-tunesische Stürmer Seifedin Chabbi unterschreibt einen Vertrag bei Challenge Ligist FC Vaduz.

Die Liechtensteiner geben bekannt, dass sie den 30-jährigen Angreifer für zwei Jahre bis 2025 gebunden haben. Chabbi lief zuletzt für den SV Ried in seiner Heimat auf. Ab Sommer 2016 war er einst während einem halben Jahr für den FC St. Gallen aktiv.

"Mit Seifedin verpflichten wir einen erfahrenen Spieler, welcher seine Torjäger-Qualitäten in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass er uns sportlich weiterhelfen wird. Er ist zudem im Vorarlberg aufgewachsen und passt so in unsere regionale Ausrichtung", sagt FCV-Sportchef Franz Burgmeier.

Kaderupdate 🔴⚪️ Wir vermelden die Verpflichtung von Seifedin Chabbi. Der 30-jährige Stürmer wechselt per sofort zum FC Vaduz und unterzeichnet einen Vertrag über zwei Jahre bis im Sommer 2025. Weitere Infos unter: https://t.co/P4VzZSToCd#hoppvadoz #supportFCV #fcvaduz pic.twitter.com/Rv29kjVo1U — FC Vaduz (@VaduzFC) July 5, 2023

psc 5 Juli, 2023 15:09