Servette & Vaduz gewinnen die Fair Play Trophies

Die Swiss Football League hat die Fair Play Trophies dieser Saison verteilt.

In der Super League reüssiert in dieser Spielzeit Vizemeister Servette. In der Challenge League gewinnt die Trophäe der FC Vaduz. Beide Klubs erhalten dafür jeweils 50'000 Franken.

Mit der Fair Play Trophy werden diejenigen Klubs der Credit Suisse Super League und der dieci Challenge League ausgezeichnet, die im Verlauf einer Meisterschaft am wenigsten Verwarnungen und Platzverweise kassierten. Die Trophy ist total mit 100'000 Franken dotiert, der Sieger erhält 50'000 Franken, der Zweite 30'000 Franken und der Dritte 20'000 Franken.

Auf dem zweiten Platz folgt in der Super League der Schweizer BSC Young Boys, auf Platz 3 der FC Winterthur. In der Challenge League gehen die Ehrenplätze an Yverdon-Sport und den FC Aarau.

psc 14 Juni, 2023 16:59