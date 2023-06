Vaduz-Goalie Justin Ospelt wechselt nach Deutschland

Der liechtensteinische Goalie Justin Ospelt verlässt den FC Vaduz definitiv und wechselt zum FSV Frankfurt in die deutsche Regionalliga.

Zuletzt war der 23-Jährige an den österreichischen Zweitligisten FC Dornbirn ausgeliehen. Nun folgt sein endgültiger Abschied aus Vaduz. "Justin ist in einem wichtigen Alter, wo er spielen muss. Deshalb ist diese neue Möglichkeit für ihn sehr positiv. Als Vaduzer Eigengewächs werden wir aber weiterhin seine Entwicklung beobachten", sagt Vaduz-Sportchef Franz Burgmeier. Ospelt freut sich über seinen Wechsel: "Ich bin sehr froh und dankbar, dass mir der FCV den Einstieg in den Profifussball ermöglicht hat und ich den Wechsel nach Frankfurt nun machen kann. Meine sportliche Perspektive für die kommende Saison ist dort besser, weshalb ich mich zu diesem Schritt entschieden habe. Als Vaduzer werde ich den FCV natürlich weiterhin verfolgen und mit der Nationalmannschaft im Ländle präsent sein."

Kaderupdate 🔴⚪️ Wir vermelden den vorzeitigen Abgang von Justin Ospelt. Der 23-jährige Torhüter verlässt unseren FC Vaduz und wechselt in die Deutsche Regionalliga zum FSV Frankfurt 1899. Weitere Infos unter: https://t.co/Ar75lTPh0S#hoppvadoz #supportFCV #fcvaduz pic.twitter.com/qRBCLiYcDJ — FC Vaduz (@VaduzFC) June 16, 2023

FSV verpflichtet Justin Ospelt. Die Bornheimer verstärken sich auf der Torhüter Position. Alle News zu unserem neuen Keeper gibt es hier: https://t.co/wlZ0Csf0nE#WIRsindFSV #FSVFrankfurt #RLSW pic.twitter.com/yuUozPBhNj — FSV Frankfurt 1899 (@fsv_frankfurt) June 16, 2023

psc 16 Juni, 2023 10:45