Vaduz-Torjäger Simone Rapp fällt wochenlang aus

Challenge Ligist FC Vaduz muss mehrere Wochen auf seinen besten Torschützen Simone Rapp verzichten.

Der 29-Jährige hat in dieser Saison bereits 16 Ligatore erzielt. Beim 4:1-Sieg gegen Yverdon-Sport traf er am vergangenen Freitag doppelt. Nun fällt Rapp erst einmal aus. Wie die Liechtensteiner bekanntgeben, hat sich der Stürmer eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Es kommt zu einem mehrwöchigen Ausfall, wobei Untersuchungen in den kommenden Tagen eine genauere Diagnose ermöglichen werden.

psc 4 April, 2022 17:05