Winti-Goalie Matthias Grob wechselt nach Vaduz

Der bisherige Torhüter von Winterthurs U21-Mannschaft, Matthias Grob, wechselt in die Challenge League zum FC Vaduz.

Der 20-Jährige unterschreibt in Liechtenstein für die kommende Saison bis Sommer 2024. Grob wurde einst bei den Grasshoppers ausgebildet, nun will er in der Challenge League Fuss fassen, nachdem er in der vergangenen Saison in der 1. Liga zwölf Spiele.

"Wir haben Matthias seit dem Trainingsauftakt am vergangenen Montag bei uns als Testspieler im Training beobachtet. Dabei hat er einen sehr guten Eindruck gemacht und uns mit seinen Leistungen und seiner professionellen Einstellung überzeugt", sagt FCV-Sportchef Franz Burgmeier.

Wir vermelden die Verpflichtung von Matthias Grob. Der 20-jährige Torhüter wechselt per sofort von der U21-Nachwuchsmannschaft des FC Winterthur zum FC Vaduz und unterzeichnet einen Vertrag über ein Jahr bis im Sommer 2024. Weitere Infos unter: https://t.co/P4VzZSToCd pic.twitter.com/UfLpFnotqQ — FC Vaduz (@VaduzFC) June 29, 2023

psc 29 Juni, 2023 14:02