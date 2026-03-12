Chelsea-Profi Neto drohen wegen Balljungen-Schubser Konsequenzen

Die UEFA hat ein Disziplinarverfahren gegen Chelsea-Profi Neto eingeleitet. Dieser schubste in der Schlussphase des Champions League-Spiels zwischen PSG und den Blues (5:2) einen Balljungen.

Dieser rückte den Ball beim Stand von 2:4 aus Sicht der Londoner nicht sofort heraus, was Neto zum Schubser brachte. Der Balljunge fiel zu Boden und die Aktion löste einen Tumult aus. Neto hatte sich direkt im Anschluss beim Balljungen entschuldigt und diesem nach der Partie auch sein Leibchen überreicht.

Auf dem Platz hatte die Aktion für Neto keine direkten Konsequenzen. Der Portugiese sah keine Karte. Die UEFA könnte den Profi nun aber nachträglich bestrafen und ihn sogar schon für das Rückspiel des Champions League-Achtelfinals nächste Woche sperren.