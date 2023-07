Einigung da: Adi Hütter wird wieder Trainer von Breel Embolo

Ligue 1-Klub AS Monaco und Adi Hütter haben sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Der 53-jährige Österreicher bindet sich für zwei Jahre an den Verein aus dem Fürstentum. Adi Hütter folgt auf Philippe Clement, der nach dem Verpassen der Europacup-Plätze Anfang Juni entlassen wurde.

Für Hütter gibt es ein Wiedersehen mit dem Schweizer Nati-Stürmer Breel Embolo. Die beiden arbeiteten in der Saison 2021/22 in Gladbach zusammen. Bereits am Mittwoch wird Hütter sein erstes Training leiten.

psc 4 Juli, 2023 14:05