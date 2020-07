Perfekt: Niko Kovac ist neuer Monaco-Trainer

Jetzt ist es fix: Niko Kovac kehrt auf die Trainerbank zurück – beim Ligue 1-Klub AS Monaco.

Wie die Monegassen am Sonntagabend mitteilen, unterschreibt der 48-jährige Kroate für drei Jahre mit Option auf Verlängerung. Der Ex-Profi startete diese Saison als Trainer des FC Bayern, musste in München Anfang November aber seinen Hut nehmen. Lange Zeit wurde über ein mögliches Comeback in Deutschland spekuliert, Niko Kovac setzt seine Trainerkarriere nun aber in Monaco fort.

Der Ligue 1-Verein beendete die aktuelle Saison auf dem neunten Tabellenrang und ist europäisch in der kommenden Saison nicht vertreten. Kovac soll den Verein nach eher schwierigen Monaten wieder auf Kurs bringen.

Lange Zeit, um die Monegassen perfekt auf die neue Spielzeit vorzubereiten, hat er nicht: Bereits am 23. August soll die neue Saison in Frankreichs höchster Spielklasse beginnen.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Niko Kovac au poste d’entraîneur. Le technicien croate a paraphé un contrat de trois ans, avec une option de prolongation. Niko Kovac dirigera son premier entraînement ce lundi au CE de La Turbie.https://t.co/QTavTeqQhM — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 19, 2020

psc 19 Juli, 2020 20:49